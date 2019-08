Der englische Meister Manchester City ist in der Premier League trotz zweimaliger Führung gegen Tottenham am Samstag nur zu einem 2:2 (2:1) gekommen. Das vermeintliche Siegestor der „Citizens“ in der Nachspielzeit wurde nach Videobeweis aberkannt. City musste in der Liga damit erstmals nach fast acht Monaten einen Punkteverlust vor heimischer Kulisse hinnehmen.