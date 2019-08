Meistertitel für Feuerwehr Hermagor

Die Feuerwehr schneidet immer recht gut ab. Weil sie aber eine Stützpunktwehr ist und Ausbildungen sehr ernst nimmt, konnte man bisher nur wenige Meister stellen. In Erinnerung sind die Bezirksmeistertitel in der Stufe I und in den Folgejahren auch in Stufe II, der Stufe III und Stufe IV.