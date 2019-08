Die 81-jährige Eferdingerin war mit ihrem Pkw auf der Taubenbrunner Gemeindestraße in Richtung Taubenbrunn unterwegs. Im Gemeindegebiet von Pupping kam sie aus noch ungeklärter Ursache links von der Straße ab, durchstieß ein Gebüsch am Straßenrand und stürzte in den Mittergrabenbach. Ihr Pkw kippte dabei um und kam seitlich im Wasser des Baches zum Liegen.