Der 30-Jährige gehörte schon nicht mehr dem Kader von Sporting Lissabon für das Liga-Spiel gegen Braga am Sonntag an. Seine beeindruckende Bilanz: In der portugiesischen Liga kam er in 84 Spielen auf 76 Treffer, 34 davon erzielte in der Saison 2016/2017. In dieser wurde er dann auch Torschützenkönig.