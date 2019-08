Auch auf politischer Ebene sorgten die Enthüllungen für ein Erdbeben, Grüne, FPÖ und KPÖ gingen mit den Verantwortlichen hart ins Gericht: „Das Spitals-projekt entwickelt sich, wie befürchtet, zu einem Fass ohne Boden. Und das vor dem Hintergrund der desaströsen Budgetlage des Landes“, ätzte Grünen-Klubobmann Lambert Schönleitner. Die aktuellen Entwicklungen münden jetzt in einer neuen Initiative: „Drexler wird aufgefordert, dem Landtag alle fachlichen Expertisen und Grundlagen in Form eines umfassenden Berichts vorzulegen. Weiters muss der Spitalslandesrat die verfassungsrechtlich verpflichtende Projektkontrolle starten, indem er dem Landesrechnungshof ein schlüssiges Projekt vorlegt“, so Schönleitner. Dass der Rechnungshof prüft, ist seit gestern Mittag fix.