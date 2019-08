„Für mich ist es praktisch, weil ich in der Bibliothek nebenher jobbe, also in der Nähe der Uni. Dort bin ich für zehn Wochenstunden angemeldet. Das lässt sich gut mit meinem Studium vereinbaren“, berichtet Sabrina Schulz von ihrer Arbeit. Die Zahl der geringfügig Beschäftigten in der Altersgruppe 15- bis 24-Jährigen ist im Vergleich zum Vorjahr auf 5370 gestiegen – also um zwei Prozent.