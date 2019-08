Sofortiger Lizenzentzug bei mehr als zwei schweren Verstößen

Die SPÖ unternimmt nun einen neuerlichen Anlauf gegen diese fragwürdigen Praktiken. In drei Entschließungsanträgen, die bei der Parlamentssitzung am 25. September eingebracht werden, fordert die SPÖ, lange und qualvolle Tiertransporte massiv einzuschränken. Weiters plädieren die Roten für mehr Kontrollen in der EU und den sofortigen Lizenzentzug bei mehr als zwei schweren Verstößen.