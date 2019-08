Exakt 896.532,88 Euro stellte die Art for Art Theaterservice GmbH, eine Tochter der Bundestheater, nach dem EU-Gipfel von Salzburg dem Bundeskanzleramt in Rechnung: Für „Planung und Gestaltung“, wie Kanzlerin Brigitte Bierlein in der Antwort auf die Neos-Anfrage mitteilt. Weitere rund 170.000 Euro flossen an das Wiener Unternehmen Schwendt Posch + Share architects für die „Erbringung von Architekturleistungen“ – insgesamt also 1,07 Millionen Euro.