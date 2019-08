„Team Sicherheit“ auf Suche nach Standposten

Nun tauchte aber ein Mail auf, das augenscheinlich belegt, dass bereits im September 2018 vom sogenannten Team Sicherheit personelle Unterstützung „im Bereich Standposten in Innsbruck“ benötigt wurde. Konkret wurde an einen großen Verteilerkreis die Frage gestellt, ob „Klienten in euren Grundversorgungseinrichtungen betreut werden, welchen ihr zutraut, uns auf Ebene der gemeinnützigen Beschäftigung zu unterstützen“. Interessant dabei die Jobbeschreibung.