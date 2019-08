„Alles, was in den Koffer passt“

„Geschmuggelt wird alles, was in den Koffer passt“, wissen die Zollbeamten am Innsbrucker Flughafen. In Alkohol eingelegte Skorpione oder Schlangen sowie Fleisch und Käse aus Nicht-EU-Staaten sind für die „Flughafen-Spürnasen“ keine Seltenheit. „Viele Flugreisende sind überrascht, wenn wir ihnen aufgrund des Pflanzenschutzgesetzes etwa Orchideen aus Thailand, die sie direkt am dortigen Flughafen gekauft haben, nach der Landung wieder abnehmen müssen.“