Viele halten sich nicht an Spielregeln

Denn alleine die vergangene Woche hat gezeigt, wie sehr jene, die sich nicht an Spielregeln halten, Nachbarn das Leben zur Hölle machen oder das Sozialsystem ausnutzen. Auf der einen Seite der Taubenterror in einem Wohnbau in der Donaustadt, die Mieterin lockte das Federvieh unentwegt auf ihren Balkon, der mit einer dicken Schicht Vogelkot überzogen ist. Auf der anderen Seite eine Bewohnerin aus Simmering, die ihre Gemeindewohnung auf der Airbnb-Plattform an Urlauber verscherbelt hatte, um sich ein Körberlgeld zu „verdienen“.