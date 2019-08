Klimawandel entzweit Hofer und Strache

Hofer will mit seiner Partei gegen den Klimawandel kämpfen, an dem laut ihm der Mensch schuld ist. Strache behauptet das Gegenteil. Was Hofer als Privatmeinung bezeichnet, die der Parteilinie widerspricht. In einem Wahlkampf aber gibt es für jede Partei eine Grundregel: Man soll sich nie intern widersprechen. Chef und Ex-Chef schon gar nicht.