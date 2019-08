Das wohl größte Transfer-Theater dieses Sommers geht wohl nun endgültig zu Ende! Seit vielen Wochen wird Leroy Sane mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Nun ist die Entscheidung gefallen: Sane, der sich zuletzt schwer am Kreuzband verletzt hatte, wechselt in diesem Sommer NICHT zum deutschen Rekordmeister.