Wenn der Saisonstart von Bayern München ein Fehlstart war, dann war jener des FC Barcelona ein Reifenplatzer. In Abwesenheit von Superstar Lionel Messi mussten die Katalanen zum Auftakt der La Liga am Freitag ein 0:1 bei Athletic Bilbao einstecken. Einmal mehr fehlte Messi an allen Ecken und Enden, der Argentinier laboriert an einer Muskelzerrung. Die Neuzugänge waren noch zu „zahnlos“.