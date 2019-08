Seit mehr als zwei Wochen harren über 100 Migranten an Bord des spanischen NGO-Schiffs Open Arms vor der italienischen Insel Lampedusa aus. Die Situation an Bord wird Augenzeugen zufolge immer kritischer. „Jede Sekunde, die vergeht, rückt die Explosion dieser Bombe näher. Entweder jemand schneidet jetzt das rote Kabel durch und deaktiviert sie, oder die Open Arms wird explodieren“, warnte Kapitän Marc Reig am Samstag mit Blick auf eine drohende Eskalation der Lage an Bord. Eine Intervention des italienischen Premiers hat nun seine Wirkung gezeigt: 28 minderjährige Migranten durften am Samstagnachmittag das Schiff Richtung Lampedusa verlassen.