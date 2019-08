Mehrere Thesen zu den Ursachen

Zu den Ursachen gibt es verschiedene Hypothesen. Laut der von „ORF Science“ zitierten Studie sei etwa denkbar, dass ältere Eltern durch ihre Lebenserfahrung einen besseren Erziehungsstil entwickeln. Denkbar sei auch eine Art Selbstselektion: Zurückhaltende und vorausschauende Menschen, so die These der Forscher, werden tendenziell später Eltern, während impulsivere Personen früher Eltern werden und in instabileren Partnerschaften leben. Diese Thesen gelte es nun genauer zu erforschen.