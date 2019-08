Eine kühle Nacht hat einigen Besuchern des Frequency-Festivals in St. Pölten zu schaffen gemacht. Das Rote Kreuz hielt bis Samstagfrüh bei 1412 Versorgungen, davon allein 365 in der Nacht. Ursachen waren vor allem Unterkühlung, Kreislaufprobleme, Insektenstiche und Schnittverletzungen. Laut Exekutive wurde am Freitag ein 17-Jähriger festgenommen, der zwei Polizisten attackiert haben soll.