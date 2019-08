Am 27. August erscheint - zuerst für den PC, Konsolenversionen folgen zu Weihnachten - das neue Werk von „Assassin‘s Creed“-Erfinder Patrice Désilets. In „Ancestors: The Humankind Odyssey“ erzählt der Franzose nichts Geringeres als die Geschichte der Menschheit, für den Spieler beginnend als haariger Frühmensch im urzeitlichen Afrika. Im Trailer ist zu sehen, wie er sich dort als Jäger oder Pflanzenfresser durchschlägt und das Überleben seiner Sippe sichert. Auch, wenn noch einige Fragen offen bleiben, scheint „Ancestors“ ein frisches und mutiges Spielerlebnis zu werden.