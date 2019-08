Da staunte eine Polizeistreife in der US-Großstadt Seattle nicht schlecht: Als die Beamten auf der Autobahn einen am Pannenstreifen stehenden Wagen kontrollieren und den Fahrer fragen wollten, ob sie ihm helfen könnten, ertappten sie den Fahrzeughalter in flagranti beim „Pokémon Go“-spielen - und zwar mit gleich acht Smartphones gleichzeitig.