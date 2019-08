In tiefer Trauer sind die Eltern jener Vierjährigen aus Wien, die bei einer Wanderung durch eine Klamm in Oberkärnten von einem Ast getroffen und getötet wurde. Mutter (48) und Vater (55) sind außerdem so geschockt über den Tod ihres Wunschkindes, dass sie bisher nicht zum Unfallgeschehen befragt werden konnten. Die Klamm wurde gesperrt, die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eingeleitet, ob es sich um fahrlässige Tötung handelt.