Zwei Motorradfahrer aus Oberösterreich sind am Freitag unabhängig von einander bei Unfällen in der Steiermark verletzt worden. Ein 50-Jähriger stürzte gegen 14.20 Uhr nahe Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag), er dürfte laut Polizei einen zu geringen Sicherheitsabstand zum Pkw vor sich gehalten haben. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Steyr gebracht. Gegen 18.30 Uhr verlor ein 58-Jähriger auf der Soboth (B69) bei Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg) die Kontrolle über sein Bike. Er kam von der Straße ab und stürzte in einen Regenwassergraben. Ihn brachte die Rettung ins Landeskrankenhaus Deutschlandsberg.