Die Steam-Community feiert den neuesten Shooter der „Duke Nukem“-Schöpfer von 3D Realms. Tatsächlich ist „Ion Fury“ als Hommage an den Klassiker um den blonden Muskelprotz zu verstehen und nutzt sogar die 3D-Engine von „Duke Nukem 3D“. Im Fokus des Spiels steht Heldin Shelly Harrison, die sich in feinster Retro-Optik durch einen brutalen und adrenalinschwangeren Shooter der ganz klassischen Bauart kämpft und es in einer Cyberpunk-Stadt mit einer fiesen Kybernetik-Sekte aufnimmt.