Das 2001 veröffentlichte atmostphärische Echtzeit-Taktikspiel „Commandos 2: Men of Courage“ der spanischen Pyro Studios gilt bis heute als großer Genre-Meilenstein. Nun sollen die Abenteuer des Green Beret und seiner Mitstreiter in zeitgemäßer HD-Optik neu aufgelegt werden. Das HD-Remaster soll gegen Ende des Jahres erscheinen und bringt den Taktik-Thriller im Zweiten Weltkrieg auf PC (Windows, MacOS, Linux), PS4, Xbox One, Nintendo Switch und iOS- sowie Android-Geräte.