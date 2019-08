Zu einem tragischen Absturz kam es am Freitagnachmittag: Ein etwa 70-jähriger Wanderer stürzte rund 150 Meter auf der Südseite des Grünsteins bei Schönau am Königssee ab. Bergretter konnten nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei bittet um Hinweise, um so die Identität des Toten aufklären zu können.