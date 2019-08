Der Lenker hatte den Laserblocker unterhalb des Kennzeichens eingebaut: Freitag gegen 22 Uhr geriet er bei der Autobahnabfahrt in Eugendorf in eine Polizeikontrolle. Ein sachkundiger Mechaniker baute das Gerät an Ort und Stelle aus. Um 23 Uhr durfte der Ertappte wieder weiterfahren. Er muss jetzt mit einer richtig saftigen Strafe rechnen.