In den USA untersuchen die Gesundheitsbehörden eine mysteriöse neue Lungenkrankheit, die vom Gebrauch elektronischer Zigaretten ausgelöst werden soll. In 14 Bundesstaaten gibt es 100 Verdachtsfälle, zumindest 31 davon wurden bestätigt. Erkrankte wurden in Krankenhäuser eingeliefert, ein Teil befindet sich in Intensivbehandlung und wird künstlich beatmet.