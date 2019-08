„Plötzlich spürte ich Hände auf dem Rücken“

Sein Schicksal - diese grauenhafte Tat, die an ihm geschehen ist. Damals, am 8. Mai 2019. Zdravko I.s Erinnerungen an den Tag, der sein Leben völlig verändert hat? „Ich war verkühlt, hatte gerade meinen Hausarzt besucht, danach in einer Apotheke Medikamente besorgt - und dann wollte ich nur noch nach Hause und mich ins Bett legen. Ich stand also in der U3-Station am Westbahnhof und wartete.“ „Lucky“ trug eine Sonnenbrille, „und Kopfhörer, die mit meinem Handy verbunden waren“. Ein Zug fuhr ein. „Ich ging am Bahnsteig ein Stückchen nach vorne. Plötzlich spürte ich Hände auf meinem Rücken.“ Mit ungeheurer Kraft wurde Zdravko I. in Richtung Gleiskörper gedrängt. „Alles passierte so schnell, innerhalb von drei Sekunden, wie ich mittlerweile von der Polizei erfahren habe.“