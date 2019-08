Der US-Elektronikkonzern Apple will nach Angaben von Präsident Donald Trump „riesige Summen“ in den USA investieren. Trump schrieb am Freitagabend im Online-Dienst Twitter, er werde sich mit Apple-Chef Tim Cook zum Abendessen treffen. „Sie werden riesige Summen Geld in den USA ausgeben. Großartig!“, fügte Trump hinzu.