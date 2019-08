Bis zu vier Wochen out

Heute steigt Real nach einer enttäuschenden Vorbereitung in die Liga ein – aber ohne Eden Hazard! Vor dem Auswärtsspiel gegen Celta Vigo verletzte sich die neue Nummer sieben aus Belgien, die sich um elf Millionen Euro eine der begehrtesten Immobilien Madrids gekauft und in sieben Testspielen nur einen Treffer erzielt hatte, am rechten Oberschenkel. Der 28-Jährige wird den Madrilenen wohl drei bis vier Wochen fehlen.