„Southampton feiert noch mehr als wir“, so Liverpools Coach Jürgen Klopp Mittwoch nach Mitternacht. Unmittelbar nach dem packenden Elferkrimi in Istanbul gegen Chelsea, wo sich die „Reds“ nach 120 anstrengenden Minuten mit 5:4 (2:2) die Trophäe krallten. Doch nicht nur die Strapazen stecken Mané und Co. heute noch in den Knochen. Sie haben auch ein Problem zwischen den Pfosten. Obwohl Alisson-Ersatz Adrian in Istanbul zum Helden wurde. Nur beim Jubel stürmte ein „Fan“ aufs Feld, rutschte aus und grätschte Adrian nieder. „Unglaublich“, war Klopp sauer. Denn Adrian zog sich dabei eine Knöchelverletzung zu, sein Einsatz ist heute fraglich.