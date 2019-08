Es sind Szenen, die aus einem Actionfilm stammen könnten! Eine Familie war am Freitag in Seefeld mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt. Plötzlich bemerkte ein 56-Jähriger, wie ein Dieb aus seinem Pkw die Handtasche der Schwiegermutter durchwühlte. Der Täter ergriff die Flucht, der Einheimische verfolgte ihn und konnte ihn schließlich am Boden fixieren. Doch ein Komplize des Täters kam ihm zu Hilfe und verprügelte den Einheimischen kurzerhand. Die Täterschaft ergriff die Flucht, der Österreicher blieb erheblich verletzt zurück.