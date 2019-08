Der Boom an arabischen Gästen hat schon Ende der 80er im Pinzgau eingesetzt. Mitglieder von Königsfamilien hätten damals zufällig einen Abstecher nach Zell am See gemacht, Mundpropaganda verbreitete sich dann rasend schnell. Wettertechnisch gelten die Araber als Exoten: Auch tief hängender Nebel hält sie von einem Besuch im Gebirge nicht ab. Neben Familien reisen auch Honeymooner. Beliebt ist Salzburg vor allem bei Kuwaitis, Saudis (Frauen sollen demnächst alleine reisen dürfen) und den Arabischen Emiraten.