Dass sie es mit der Sport-Limousine auf diesem schmalen Wanderweg so weit geschafft haben, verwundert nicht nur die eintreffenden Ermittler. Bei der Wiese daneben zeigen sich weitere deutliche Spuren: die eines Fahrzeuges, regelrecht in das Gras gefräst. Kamen die Räuber so zur Villa am Reitgutweg? Möglich. Tragisch sei das Ganze, finden Nachbarn. Schwer vorstellbar, was sich hier auf dem sonst so ruhigen Heuberg am Marienfeiertag abgespielt hat - neue Details offenbaren eine besondere Brutalität.