Im Vergleich zum Vormodell CB650F sind 5 PS mehr an Bord, und das ist nicht der einzige Sprung in eine erfreuliche Zukunft: sechs Kilo weniger Gewicht (202 Kilogramm), eine deutlich bessere Gabel, jetzt vom USD-Typus, dazu radial montierte Vierkolbensättel, neue Felgen, eine Antihopping-Kupplung sowie eine abschaltbare Traktionskontrolle. Sportlicher geworden ist die Sitzposition: Der Lenker ist etwas breiter, aber tiefer montiert. Wer es noch sportlicher mag, der greife zur CBR650R, das ist praktisch das gleiche Bike, nur mit an der Fireblade orientierter Rennverkleidung. Mit ihr ist es wahrscheinlich angenehmer, die 197 km/h Höchstgeschwindigkeit auszuprobieren. An der CBR kommt allerdings der Krümmer nicht so zur Geltung. Da muss man Prioritäten setzen.