Spur zu Komplizen

Der 28-Jährige zeigte sich geständig, gemeinsam mit Mittätern im Juli 2019 insgesamt etwa ein Kilogramm Marihuana an Laufkundschaft im Stadtgebiet von Braunau/Inn verkauft zu haben. In Zusammenarbeit mit Beamten des LKA OÖ, EGS, wurden fünf weitere Personen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried/Innkreis festgenommen. Bislang konnten einem 19-Jährigen und einem 29-Jährigen, beide iranische Asylwerber, einem 19-Jährigen und einem 28-Jährigen, beide afghanische Asylwerber und einem 25-jährigen einschlägig vorbestraften irakischen Asylwerber der gewinnbringende Handel mit insgesamt sechs Kilogramm Marihuana nachgewiesen werden, wobei das Suchtgift insbesondere im Innenstadtbereich und in Parkanlagen in Braunau/Inn an Abnehmer verkauft wurde.