Während er bei den Feldspielern die Qual der Wahl hat, ist der Posten zwischen den Pfosten klar an Cican Stankovic vergeben. Der feiert am Samstag in St. Pölten (17) seinen 100. Liga-Einsatz. „Ich bin zufrieden mit dem Saisonstart, wir haben das Maximum rausgeholt“, freut er sich über die Tabellenführung. Und hofft, dass diese verteidigt wird: „Die Jungs sind heiß!“