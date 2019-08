Novomatic: „Rechtslage hat sich sehr geändert“

Anfang 2015 wurde das „kleine Glücksspiel“ in Wien verboten. Novomatic und seine Tochterfirmen sind jetzt in fünf Bundesländern tätig. Das „kleine Glücksspiel“ ist schließlich Landessache. Bernhard Krumpel, Pressesprecher von Novomatic, betont: Bei uns gibt es kein anonymes Spiel. Nur nach Registrierung ist ein Zutritt zu unseren Casinos möglich. Ein totales Verbot des „kleinen Glücksspiels“ hielte er für falsch: „Man würde Spieler in die Illegalität treiben. Die laufenden Prozesse betreffen Themen der Vergangenheit. Die Rechtslage hat sich sehr geändert.“