Aluminium bietet den perfekten Schutz für sensible Kaffeearomen. Allerdings ist die Gewinnung des Leichtmetalls aus Bauxit laut den Naturbewahrern von Global 2000 extrem umweltbelastend: „Unglaubliche Mengen an Rohstoffen und sehr viel Energie werden benötigt.“ Kurzum: Die praktischen Alukapseln stehen wegen ihrer Umweltbelastung am Öko-Pranger!