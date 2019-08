Fast so anstrengend wie ein Wahlkampf: 30 Kilometer und 3484 Höhenmeter will Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) heute beim Steinbockmarsch in Ginzling bewältigen. Eine ganze Fanfare an Wahlkampftönen gab es schon gestern beim Pressetermin im Gasthof Post in Strass. Botschaft: Man will nach der Nationalratswahl wieder regieren. Im Zillertal ortet Kickl viel Rückenwind.