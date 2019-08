Freiheit und Sicherheit – unter diesen Schlagwörtern steht das diesjährige Forum in Alpbach, das am Sonntag beginnt. „In gesundheitlicher Freiheit und Sicherheit wollen auch die Einwohner der Schwoich und von Kufstein an aller erster Stelle wieder leben können. Die Aussicht auf eine Asbest-Deponie und ein Asbest-Zwischenlager rauben den Einwohnern diese Lebensqualität“, heißt es von Seiten der Bürgerinitiativen. Daher treten sie zusammen an die Politiker heran, ganz nach dem Motto „Gemeinsam sind wird stark“.