Viele Bauträger wollen derzeit keine Förderung

„Durch die gute Konjunktur wird oft ohne Förderung gebaut, aber auch die steigenden Kosten sind natürlich ein Grund“, sagt Klambauer. In vielen Landgemeinden gebe es im Moment keinen Bedarf: „Den gibt es eher in der Stadt und im Umland.“ Sie will verstärkt auf Studenten- und Wohnheime setzen .