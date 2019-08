Robert Lewandowski brachte den Titelverteidiger nach Gnabry-Vorarbeit in der 24. Minute voran und sorgte nach einer Stunde via nach Videobeweis verhängtem Foulelfmeter für den Ausgleich zum 2:2. Ausgerechnet Herthas Torschütze Marko Grujic hat die Nerven verloren. Ohne Not hat er im Strafraum den Polen umgerissen. Schiri Osmers schaut sich die Szene auf dem Bildschirm an, gab dann den Elfer.