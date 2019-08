„Die Leute sind mitten hinein in die Kühe“, beschreibt Wimmer die Szene, die sich ihm Freitagfrüh bot: ein Mann, eine Frau, ein Kind und ein Baby im Kinderwagen, dazu noch zwei Hunde. Damit nicht genug: Die Familie wagte sich völlig sorglos an die großen Tiere heran, so nah, bis schließlich eine Kuh ihren Kopf fast in den Kinderwagen stecken konnte. „Das gibt es ja nicht!“, dachte der Landwirt.