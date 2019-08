Dramatische Folgen für die Post

Für das Unternehmen hätte das Urteil weitreichende Folgen, denn dieser Schadenersatz würde auch allen anderen Betroffenen zustehen, deren Daten gespeichert wurden. Und noch mehr: In zahlreichen Fällen wurden die sensiblen Informationen auch an Werbekunden weiterverkauft. In diesem Fall könnte der Schadenersatz noch steigen. Eine Sammelklage wird bereits vorbereitet. In der Zwischenzeit hat die Post bekannt gegeben, alle Daten zu Parteiaffinitäten zu löschen.