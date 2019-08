Harmonikas mit Leib und Seel’„ steht in großen Lettern über dem Eingang zum Betrieb der Firma Schmidt-Harmonikaerzeugung in Weinitzen nördlich von Graz. Und wer hier schon einmal zu Gast war, der weiß: Dieses Motto wird gelebt - vom Chef über die Mitarbeiter bis zum Nachwuchs, der hier mitunter durch die Flure düst. “Ich bin auch in der Werkstatt meines Vaters aufgewachsen", erinnert sich Franz Schmidt junior, der die Geschäfte seit elf Jahren führt.