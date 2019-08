Ab sofort ist „Österreichs Mehlspeiskultur“ von der UNESCO in die Liste „Guter Praxisbeispiele zu Erhaltung und Weitergabe von immateriellem Kulturerbe“ aufgenommen. Schon seit längerem wurde auf dieses Ziel hingearbeitet. Nur zehn Projekte wurden weltweit in diese Liste aufgenommen. Ausgewählt wurden immaterielle Kulturerbe welche sowohl lokal als auch überregional als Modell für den Erhalt und die Weitergabe von Traditionellen dienen. In Österreich sind dies die Sacher Torten, Linzer Torten und Mozartkugeln.