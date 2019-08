Sie sind für Ihre Sendung Dutzende Male durch die Steiermark gewandert. Wo waren sie besonders gern?

Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird, und dann sage ich: Besonders gerne bin ich in Österreich. Daheim bin ich in Salzburg, ich bin lange Hüttenwirt gewesen und, was das Leben in harter, aber schöner Natur betrifft, ein gesegneter Mensch. In der Steiermark gefallen mir die Dachsteinregion gut, die südliche Weingegend ist großartig, die Gegend um Klöch mit ihrem wunderbaren Traminer einfach traumhaft. Graz, Schladming, Leibnitz, Oberwölz: alle schön. Es ist ganz wurscht, wo ich in der Steiermark unterwegs bin. Es ist überall so, dass ich mich wohlfühle.