Vier Verletzte gab es bei einem Autonunfall in Weißbach. In der Nacht auf Freitag kam ein 32-Jähriger mit seinem Pick-Up auf einem Güterweg von der Fahrbahn ab, stürzte über einen Abhang hinab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wie auch seine drei Insassen (27, 29, 45) wurden von der Rettung ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Ein Alkotest beim 32-Jährigen ergab 1,48 Promille.