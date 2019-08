Am Sonntag heißt es noch einmal Badehose an und ab ins Freibad oder See. Im ganzen Bundesland sollte flächendeckend die 30-Grad-Marke geknackt werden. „Bei zeitweise wolkenlosen Himmel sind im Flachland Spitzenwerte bis zu 34 Grad zu erwarten“, so Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. Auch am heutigen Samstag steigen die Temperaturen deutlich an und es bleibt flächendeckend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 27 Grad.