Auch WhatsApp-Chats sollen gesammelt werden

Laut dem Bericht waren sich die Teilnehmer an den Europol-Workshops einig, dass man im Zuge einer Vorratsdatenspeicherung nicht nur Netzbetreiber zur Sammlung von Daten verpflichten wolle, sondern auch Anbieter wie Facebook, Microsoft oder Google, die mit Messenger-Diensten wie WhatsApp und Skype oder sozialen Netzwerken massenhaft private Daten generieren. Überdies will man offenbar alles sammeln, was es im Zusammenhang mit Handys zu sammeln gibt - bis hin zu Klingelton-Präferenzen. Als Grund führen die Teilnehmer an den Europol-Arbeitsgruppen an, dass Klingeltöne in der organisierten Kriminalität wie Morsezeichen für die Kommunikation eingesetzt würden.